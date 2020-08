Caniculă la nivelul întregii ţări, vineri şi sâmbătă Canicula si disconfortul termic vor persista in intreaga tara pe parcursul zilelor de vineri si sambata, cand valorile termice maxime vor ajunge chiar si 37 de grade Celsius, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, pe 7 si 8 august, in regiunile sudice si estice, vremea va fi caniculara si se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse intre 34 si 37 de grade Celsius, iar vantul va prezenta intensificari temporare, cu viteze la rafala, in general, de 40 – 50 km/h. Indeosebi vineri si sambata, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

