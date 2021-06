Canicula își spune cuvântul și în Capitală! Bărbat transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe stradă Din primele informații, vorbim despre un barbat in varsta de 80 de ani, caruia i s-a facut rau, astazi, pe strada. Incidentul s-a petrecut in urma cu scurt timp, in zona Unirii din Capitala. Martorii au sunat imediat la 112, iar ambulanța a ajuns la fața locului in aproximativ 7 minute. Barbatul a fost transportat la spital pentru a i se acorda asistența medicala și, de asemenea, pentru eventualele investigații.Acesta nu este primul caz in care unei persoane i se face rau, in strada, din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile. La Iași, un barbat de aproximativ 50 de ani a murit dupa ce… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Din primele informțaii, pacientul in varsta de aproximativ 50 ani a fost gasit pe strada, inconstient. El a fost preluat de un echipaj de prim-ajutor din cadrul, ulterior fiind solicitat un echipaj cu medic, care a continuat manevrele de resuscitare.Barbatul a intrat in mod repetat in stop cardio-respirator,…

