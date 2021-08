Stiri pe aceeasi tema

- Codurile de canicula au fost prelungite de meteorologi și pentru prima zi din august. Pe de alta parte, ANM a emis avertizari noi meteo de cod portocaliu și galben de furtuni severe pentru mai mult de jumatate din țara.

- Meteorologii au actualizate avertizarile de furtuni și canicula valabile pentru aceasta perioada. COD GALBEN: pana vineri, 2 iulie, ora 10:00 In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torențiale, descarcari…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, dar si de canicula, ce vizeaza in total 33 de judete, pana joi.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, miercuri, avertizarile de vreme rea. Vor fi ploi torențiale, vijelii in 26 de județe, inclusiv in Alba și canicula in șase dintre ele. COD GALBEN: de miercuri, 30 iunie, ora 11.00 pana joi, 1 iulie, ora 12.00 In cea mai mare parte a țarii,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi atenționari cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferica, dar și canicula. ATENȚIONARE METEOROLOGICA – COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Interval de valabilitate: 29 iunie, ora 12:00 – 29 iunie, ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi alerte de cod galben de instabilitate atmosferica si cod portocaliu de canicula pentru interval 29 iunie, ora 12:00 – 29 iunie, ora 22:00. In urmatoarele ore, majoritatea regiunilor din Romania vor fi afectate de fenomene de vreme instabila. ANM…

- Instabilitatea atmosferica se va mentine accentuata in intervalul 21-25 iunie, in special in cea de-a doua parte a zilei cand se vor semnala furtuni cu intensificari ale vantului de scurta durata, dar si posibile caderi de grindina.