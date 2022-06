Stiri pe aceeasi tema

- Romania se va confrunta cu un val de caldura african. Temperaturile cresc considerabil in țara noastra. Anunțul a fost facut de Administrația Naționala de Meteorologie. Meteorologii trag un semnal de alarma cu privire la canicula, mai ales pentru ca temperaturile vor ajunge și la 34 de grade in perioada…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele saptamani vremea va fi calda in aproape toate regiunile Romaniei. De asemenea, vor fi puține precipitații, au stabilit specialiștii.

Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele saptamani vremea va fi calda in aproape toate regiunile Romaniei. De asemenea, vor fi puține precipitații, au stabilit specialiștii.

- In urmatoarele zile vremea va deosebit de calda in mai multe zone din țara, insa de vineri se intorc vijeliile și ploile torențiale. Administrația Naționala de Meteorologie a facut anunțul.

- Administrația Naționala de Meteorologie a venit recent cu un anunț de ultim moment! Iata cum o sa fie vremea in urmatoarele zile, dar mai ales ce temperaturi se vor inregistra in Romania, in fiecare regiune in parte. Ce se intampla cu gradele mari din termometre?!

- Vremea se schimba de la o zi la alta, astfel ca, recent, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de utlim moment! Zilele urmatoare, chiar inainte de Florii, Romania este acoperita de un val de aer polar. Iata ce temperaturi se vor inregsitra!

- Meteorologii anunta ca, incepand de marti seara, vor fi temperaturi minime preponderent negative, iar in nord-vestul si centrul tarii se va semnala bruma, pana joi dimineata. Miercuri, in zece judete din in Moldova, nordul Dobrogei si nord-estul Munteniei va fi in vigoare un Cod galben de vant puternic,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 13:00, pana marti, la ora 9:00.