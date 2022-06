Caniculă în toată România. Cod portocaliu în nouă județe din vest, până vineri Noua judete din vestul, nordul – vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de miercuri pana vineri, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres. Totodata, o atentionare Cod galben de canicula vizeaza restul tarii in acelasi interval. Potrivit ANM, pe parcursul celor trei zile, valul de caldura va fi persistent in vestul, nord-vestul si local in centrul teritoriului, iar temperaturile se vor apropia de valorile maxime extreme ale perioadei. Se vor inregistra frecvent valori de 37 – 38 de grade, iar disconfortul termic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca noua judete din vestul, nordul – vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de miercuri pana vineri, in timp ce pentru restul țarii este valabila o atentionare Cod galben de canicula. Valul de caldura va fi persistent pe…

- Noua judete din vestul, nordul – vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de astazi pana vineri, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Totodata, o atentionare Cod galben de canicula vizeaza restul tarii in acelasi interval.Potrivit…

- Trei zile de canicula, in toata Romania Foto: Arhiva. Urmeaza trei zile caniculare. Mâine, joi și vineri un val de caldura persistent se va instala în toata România, iar disconfortul termic va fi accentuat. Pentru noua județe din țara meteorologii au…

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de vreme rea pentru intervalul orar 12.00 – 23.00, in 28 de județe din țara. Cantitațile de apa vor depași pe 30 l/mp și izolat 40 l/mp. Avertizarea Cod galben vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș…

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben pentru intervalul orar 12.00 – 23.00, in 28 de județe din țara. Cantitațile de apa vor depași pe 30 l/mp și izolat 40 l/mp. Avertizarea cod galben vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș Severin,…

- Anul trecut, in județul Alba au fost modernizați circa 14 kilometri de conducte și branșamente de gaz, iar rețeaua a fost extinsa cu peste 20 de kilometri. Delgaz Grid va desfașura anul acesta in județul Alba mai multe proiecte de investiții in valoare de circa 9 milioane de lei, pentru modernizarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, in intervalul 24 aprilie, ora 16:00 – 25 aprilie,…

- Meteorologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei, in intervalul duminica, 24 aprilie, ora 16.00 – luni, 25 aprilie, ora 03.00. Judetele marcate cu Cod…