- Meteorologii anunța ca, vineri, 14 august, vom avea parte de o vreme calduroasa in cea mai mare parte a țarii. In București temperatura maxima va fi de 34 de grade.In țara, vremea va fi in continuare calduroasa in zonele de campie și podiș. Izolat, atmosfera va deveni caniculara in regiunile sudice.…

- PROGNOZA METEO VINERI Vremea se va menține in general instabila, indeosebi in sud-vestul, vestul, centrul și nordul țarii. Cerul, variabil, va avea innorari temporar accentuate și se vor semnala averse, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi instabila in vestul, sud-vestul, nordul și, parțial, centrul țarii, unse se vor semnala ploi torentiale. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 grade Celsius si 33-34 de grade Celsius.Sambata, 18 iulie 2020, vremea va fi instabila in mare parte din tara. Astfel,…

- Potrivit meteorologilor, pentru intervalul 20-27 iulie, dar si in saptamana 27 iulie-3 august, sunt anuntate ploi in cea mai mare parte a tarii, dar in special in vestul si nord-vestul tarii. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat vineri prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri prognoza meteo pentru intervalul 13 iulie – 10 august 2020. La inceput, temperaturile vor fi ușor mai scazute decat cele obișnuite. Apoi, spre finalul perioadei, in special in regiunile sudice, temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice.…

- Temperaturile in vestul și nord-vestul țarii vor fi mai coborate decat normalul perioadei, in urmatoarele patru saptamani, au anunțat astazi specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. Potrivit sursei citate, in aceasta luna vor exista perioade cu excedent de ploi in anumite zone. In saptamana…

- Vreme deosebit de calda, in special in sudul tarii, dar si episoade de fenomene extreme anunta meteorologii in urmatoarele doua saptamani. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), pana pe 12 iulie, in majoritatea... The post Prognoza meteo: Se anunta vreme de cosmar. Canicula…

- Meteorologii anunta ca vineri vremea va continua sa fie instabila, cu ploi in aproape toate regiunile tarii. De altfel, Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, inclusiv in Bucuresti, pana sambata…