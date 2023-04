Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer polar se abate asupra Romaniei, iar incepand de marți vremea se schimba radical. Pe tot parcursul saptamanii vom avea ploi, ninsori, dar și temperaturi negative. Vremea va fi la extreme in Europa, in țarile din Occident vom avea temperaturi de 40 de grade, in timp ce in Estul Europei vom…

- Meteorologii anunța pentru astazi, 15 martie, cer variabil, fara precipitații. Maximele zilei va ajunge la +14 grade Celsius. Noaptea mercurul va cobora pana la -1 grade Celsius. Vantul sud-estic va sufla moderat.

- Meteorologii anunța in weekend de vreme calda. Dar, sambata, este posibil sa cada și cațiva stropi de ploaie. Vremea se menține calda in special in ziua de sambata, cand vom avea ziua temperaturi de pana la +18ºC. Pe arii extinse va ploua ziua și pe parcursul nopții. Sambata noaptea, temperatura minima…

- La capatul mai multor zile mai reci, in Romania se va face din ce in ce mai cald. Meteorologii ANM anunța temperaturi de primavara. In weekend sunt așteptate 14-15 grade Celsius, iar pe 8 martie de Ziua Femeii, meteorologii anunța ca s-ar putea atinge chiar și 20 de grade Celsius. „Pana la sfarșitul…

- Furtuna Juliette a lovit Spania, unde zapada abundenta a acoperit mai multe regiuni. Este alerta de vreme rece in 30 de provincii spaniole, din cauza unei mase de aer glaciar venita din Antarctica.Orașul Barcelona este alb tot, potrivit BBC. In unele zone din Catalonia, au fost inregistrate temperaturi…

- Vremea o ia razna: Urmeaza un weekend cu temperaturi de 18 grade. Cand lovește frigul din nou – Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Meteorologii au actualizat prognoza meteo pana in data de 13 martie 2023. Vreme tot mai calda se anunța in urmatoarele zile in mare parte din țara. In sudul…

- Milioane de americani se vor confrunta, in acest weekend, cu un ciclon arctic care apare „o data intr-o generație”. Meteorologii din Statele Unite prognozeaza temperaturi de pana la -45 de grade Celsius! Furtuna, despre care specialiștii susțin ca are loc extrem de rar, va afecta zone extinse din SUA.…