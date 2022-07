Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie in Portugalia pentru cetațenii romani. In aceste zile Republica Portugheza este lovita de un val de caldura extrema care aduce maxime de 45 de grade Celsius.

- Un val neobisnuit de caldura afecteaza in aceste zile mai multe tari europene. In Spania, la Sevilla, au fost astazi 42,4 grade, in timp ce in alte orase din sud-vest mercurul din termometre a urcat pana la 41 de grade. Spaniolii se confrunta in aceste zile cu un al doilea episod de arsita din ultima…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile au emis o atentionare meteorologica privind temperaturi extreme, in special pentru zona continentala, cu valori cuprinse intre 42° si…

- Vreme extrema in vestul Europei. Franta, Spania si Portugalia se confrunta cu un val de canicula atipic pentru luna iunie. In Franta 23 de departamente sunt sub cod portocaliu de temperaturi ridicate. Si in Spania si Portugalia temperaturile au depasit 40

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele saptamani vremea va fi calda in aproape toate regiunile Romaniei. De asemenea, vor fi puține precipitații, au stabilit specialiștii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

