Caniculă: În luna iulie, la 112, aproape 800.000 de solicitări pentru ajutor medical In primele trei saptamani ale lunii iulie, la numarul unic de urgența 112, s-au inregistrat in medie cinci apeluri in fiecare minut pentru asistența medicala necesara ca efect al caniculei. In perioada 1 – 23 iulie, la nivel national, operatorii STS ai Serviciul de urgenta 112 au preluat 783.969 de apeluri, dintre care 396.690 (50,60%) au constituit cazuri de urgenta. Dintre acestea, 183.833 au fost urgente medicale (46,34%), potrivit unui comunicat al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Aceeași sursa mai evidențiaza ca, in data de 17 iulie, au fost inregistrate cele mai multe solicitari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, in perioada 1 – 23 iulie, la nivel national, operatorii STS ai Serviciul de urgenta 112 au preluat 783.969 de apeluri, dintre care 396.690 (50,60%) au constituit cazuri de urgenta. Dintre acestea, 183.833 au fost urgente medicale (46,34%).…

- Sute de mii de romani au sunat, in primele trei saptamani din luna iulie, la numarul de urgenta 112, pentru a cere ajutor in contextul valurilor de caldura care afecteaza Romania, media fiind de cinci apeluri in fiecare minut. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, in perioada…

- Sute de mii de romani au sunat, in primele trei saptamani din luna iulie, la numarul de urgenta 112, pentru a cere ajutor in contextul valurilor de caldura care afecteaza Romania, media fiind de cinci apeluri in fiecare minut, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Telecomunicatii…

- Valul de caldura i-a speriat pe romani. Sute de mii de apeluri la 112, in primele trei saptamani din luna iulie Potrivit unui comunicat al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, in perioada 1 – 23 iulie, la nivel national, operatorii STS ai Serviciul de urgenta 112 au preluat 783.969 de apeluri, dintre…

- De la inceputul lunii iulie, cea mai mare parte a apelurilor de urgența anunțate la 112 au vizat solicitari de asistența medicala. In perioada 1 – 23 iulie, la nivel național, operatorii STS ai Serviciul de urgența 112 au preluat 783.969 de apeluri. 396.690 (50,60%) au constituit cazuri de urgența.…

- Oamenii au sunat in luna iulie la numarul de urgența 112 cu o frecvența de 5 apeluri pe minut, mai ales pentru a cere asistența medicala la Ambulanța și la SMURD, din cauza caniculei, a transmis Serviciul de Telecomunicații Speciale, marți, 25 iulie.In perioada 1-23 iulie, operatorii STS au preluat…

- Potrivit unui anunț al Prefecturii Capitalei, printre aceste masuri se numara: adaptarea programului serviciilor publice astfel incat deplasarea populatiei catre acestea sa se faca in afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. In mod similar vor fi formulate recomandari pentru:- modificarea…

- Accident in lanț pe DN 6, in Caraș-Severin, luni, in jurul orei 14:00, in care a fost implicat un autocar, trei mașini și o autoplatforma. In urma incidentului, o persoana a murit și alte trei sunt ranite. O persoana si-a pierdut viata si alte trei sunt ranite in urma unui accident de circulatie care…