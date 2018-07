Caniculă în Japonia, cea mai mare temperatură înregistrată în istoria ţării. Valorile depăşesc 40 de grade Aceasta este cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata pe teritoriul Japoniei, potrivit agentiei care a emis avertizari cu privire la riscul de insolatie si deshidratare. In municipiul Ome din zona metropolitana Tokyo mercurul din termometre a ajuns pana la 40,8 grade Celsius in jurul orei locale 14:00 (8:00, ora Romaniei) aceasta fiind prima oara cand este inregistrata o valoare de temperatura care depaseste 40 de grade Celsius la punctul de monitorizare din regiune. Mare parte din Japonia este afectata in ultimele saptamani de un val de canicula care a provocat decesul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

