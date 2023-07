Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru protectia lucratorilor si (...) a vizitatorilor, cel putin la orele de varf, intre 12:00 si 17:00 (9:00 GMT si 14:00 GMT), (accesul la) situl arheologic trebuie suspendat”, a declarat ministrul elen al Culturii Lina Mendoni la postul public de televiziune ERT, transmit Reuters și Agerpres.„Este…

- Turistii asteapta doua ore pentru a vizita Acropola din Atena iar coada la taxiurile de la principala gara din Roma dureaza la fel de mult, iar dupa trei ani de restrictii turismul in unele dintre cele mai populare destinatii din Europa ar urma sa depaseasca valorile record din 2019, transmite AP.In…

- Incepand de vineri, temperaturile sunt asteptate sa depaseasca 40 de grade Celsius in zone extinse din Grecia, informeaza DPA.In capitala Atena, temperaturile maxime ar putea atinge 45 de grade sambata, a anuntat marti serviciul meteorologic din aceasta tara. Autoritatile ii indeamna pe rezidenti…

- Temperaturile sunt asteptate sa depaseasca, incepand de vineri, 40 de grade Celsius in zone extinse din Grecia, informeaza DPA. In capitala Atena, temperaturile maxime ar putea atinge 45 de grade sambata, a anuntat marti serviciul meteorologic din aceasta tara. Autoritatile ii indeamna pe rezidenti…

- Alexis Tsipras, liderul opozitiei de stanga din Grecia, si-a anuntat joi decizia de a se retrage de la conducerea partidului sau Syriza, la patru zile dupa infrangerea usturatoare in fata formatiunii conservatoare Noua Democratie (ND) la alegerile legislative, relateaza AFP. „Sunt momente cand trebuie…

- „Comisia a ajuns la concluzia ca achizitia nu ridica ingrijorari cu privire la competitie, avand in vedere absenta suprapunerilor intre activitatile celor doua companii", se precizeaza intr-un comunicat de presa al Comisiei Europene.Grupul italian de utilitati Enel a anuntat pe 9 martie ca isi va vinde…

- Un „spalator” de bani notoriu, care „curața banii murdari” ai „celor mai de seama criminali din lume”, a fost arestat la Atena, Grecia. Anunțul a fost facut de Europol , precizand ca arestarea sa vine in urma unei lungi anchete din partea poliției olandeze asupra activitaților acestui „bancher subteran”…

- Luna mai este ideala pentru o vacanța in care sa te bucuri din plin de natura. Descopera locuri minunate de vizitat, destinații turistice perfecte pentru luna mai.In luna mai, vremea este frumoasa in multe parți ale lumii, iar prețurile sunt mai scazute decat in plin sezon estival. Mai este una dintre…