- Cod Roșu de canicula a fost anunțat de catre meteorologi pentru București și alte opt județe din sudul și sud-estul țarii pentru zilele de marți și miercuri. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile pot ajunge la 42 de grade. Agenția Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Roșu de canicula,…

- Pompierii s-au luptat cu focul in regiunea Calabria din sudul Italiei, iar locuințele din insula Sicilia au fost afectate de pene de curent, in timp ce temperaturile au crescut din nou in timpul valului de caldura care a provocat haos in unele parti ale Europei, relateaza Reuters.

- Specialistii Agentiei Spatiale Europeane spun ca Italia, Spania, Franța, Germania si Polonia ar putea inregistra conditii extreme. Totul vine dupa meteorologii Copernicus au declarat ca luna iunie 2023 a fost cea mai fierbinte luna iunie din istorie, potrivit Antena3. Alertele de cod roșu și portocaliu de…

- Canicula s-a instalat in aproape toata Europa. Franța, Italia, Spania se confrunta cu calduri toride. Iar in Austria luni a fost una dintre cele mai calduroase zile de iulie din ultimii ani. S-au inregistrat 37,2 grade la umbra.

- Incepand de vineri, temperaturile sunt asteptate sa depaseasca 40 de grade Celsius in zone extinse din Grecia, informeaza DPA.In capitala Atena, temperaturile maxime ar putea atinge 45 de grade sambata, a anuntat marti serviciul meteorologic din aceasta tara. Autoritatile ii indeamna pe rezidenti…

- Canicula nu se lasa dusa prea repede. Meteorologii anunța ca, saptamana aceasta, vremea va fi deosebit de calda, insa va deveni instabila in anumite zile. Temperaturile vor fi caniculare și disconfortul termic va fi accentuat.Este canicula severa in Europa! Mai multe țari se afla sub alerta meteo cod…

- Canicula severa in Europa, cu temperaturi chiar și de 44 de grade Celsius. Mai multe țari se afla sub alerta meteo Cod Roșu luni, 10 iulie, și marți, 11 iulie 2023. Meteorologii eu emis atenționari meteo de canicula și disconfort termic, in mai multe țari din Europa. Cod rosu de canicula in Spania,…

- Un val de canicula vine peste Europa, meteorologii vorbind de fenomenul de „cupola de caldura” si praf saharian. De noul val de canicula va fi afectata si Romania, incepand de marti, iar spre sfarsitul saptamanii, valorile resimtite sunt prognozate la 40 de grade Celsius. Revine fenomenul de „cupola…