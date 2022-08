Stiri pe aceeasi tema

- Japonia ia in considerare sa desfașoare 1.000 de rachete cu raza lunga de acțiune, intr-o incercare de a-și accentua capacitațile de contra-atac impotriva Chinei, relateaza Reuters, care citeaza Yomiuri Shimbun. Tensiunile s-au accentuat puternic in Asia dupa vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan și dupa…

- China folosește o tehnologie de insamanțare a norilor pentru a umple raul Yangtze care se micșoreaza din cauza secetei, potrivit CNN. Avioanele chinezești utilizeaza o tehnologie de insamanțare a norilor pentru a aduce mai multe precipitații deasupra fluviului Yangtze, care a secat in unele parți, in…

- MAE: Atenționare de calatorie pentru Grecia. Canicula și risc ridicat de incendii, pe tot teritoriul țarii Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde pe intreg teritoriul vor fi in vigoare avertizari meteo de canicula, de joi pana duminica, dar si privind…

- Risc de seceta pe jumatate din teritoriul UE: Ar putea fi necesare masuri extraordinare de gestionare a apei si energiei Risc de seceta pe jumatate din teritoriul UE: Ar putea fi necesare masuri extraordinare de gestionare a apei si energiei In timp ce continentul trece printr-un episod neobisnuit de…

- Aproximativ jumatate din teritoriul Uniunii Europene se confrunta in prezent cu riscul de seceta in urma absentei prelungite a precipitatiilor, a anuntat luni Comisia Europeana, in timp ce continentul trece printr-un episod neobisnuit de canicula, relateaza AFP, potrivit agerpres. Fii la curent…

- Aproximativ jumatate din teritoriul Uniunii Europene se confrunta in prezent cu riscul de seceta in urma absentei prelungite a precipitatiilor, a anuntat luni Comisia Europeana, in timp ce continentul trece printr-un episod neobisnuit de canicula, relateaza AFP. Circa 46% din teritoriul UE este expus…

- In saptamana care urmeaza, in intreaga țara, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele obișnuite pentru aceasta perioada. In Timișoara, se estimeaza ca maximele termice vor atinge și 38°C pe finalul saptamanii.

- Autoritatile iau in calcul ca in cazul in care seceta continua, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sa asigure, cu ajutorul autospecialelor, apa potabila pentru locuitorii mai multor comune.