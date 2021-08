Caniculă în București până marți la ora 22.00 Vremea va deveni caniculara in zona municipiului Bucuresti, iar disconfortul termic se va accentua la inceputul saptamanii viitoare, conform prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti, emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Potrivit meteorologilor, vremea va deveni caniculara, iar disconfortul termic se va accentua la inceputul saptamanii viitoare, cand si indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Valorile temperaturii maxime vor fi de 33…35 de grade duminica (15 august) si de 35…37 de grade luni si marti (16 si 17 august). Temperatura minima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

