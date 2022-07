Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura se va intensifica in Bucuresti, in perioada 24 – 28 iulie, fiind prognozate temperaturi maxime de 40 de grade Celsius, in timp ce minimele nu vor cobori sub 19 grade, conform prognozei speciale pentru Capitala emise duminica de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, duminica…

- Valul de caldura se va intensifica in Bucuresti, in perioada 24 - 28 iulie, fiind prognozate temperaturi maxime de 40 de grade Celsius, in timp ce minimele nu vor cobori sub 19 grade, conform prognozei speciale pentru Capitala emise duminica de Administratia Nationala de Meteorologie. Fii la curent…

- Valul de caldura va persista si se va intensifica in Bucuresti, astfel ca duminica se vor atinge 40 de grade, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicata sambata de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, o avertizare de Cod roșu de canicula valabil de la ora 10:00 și pana luni, ora 21:00. Cel mai afectat va fi vestul țarii, iar maximele se situeaza intre 39 și 42 de grade Celsius. Codul este valabil pentru cinci județe din vestul și nord-vestul…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de canicula. Codul portocaliu de caldura va fi prelungit, iar temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius la umbra, inclusiv in Capitala. Meteorologii au prelungit avertizarile meteo de canicula și disconfort termic accentuat și pentru zilele de duminica și…

- Nu scapam de caldura nici in zilele care urmeaza. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un COD GALBEN valabil pentru zilele de 2 și 3 iulie, fenomenele vizate fiind val de caldura și disconfort termic ridicat. Maine și poimaine, susțin meteorologii, valul de caldura se va menține in zonele…

- Vara incepe sa iși faca simțita prezența in adevaratul sens al cuvantului zilele urmatoare! Administrația Naționala de Meteorologie a venit recent cu un anunț de ultim moment. Daca pana acum ploile erau la ordine zilei, incepand de maine vine canicula in toata țara. Iata avertizarea specialiștilor!

- In urmatoarele zile, vremea se va raci, iar temperaturile medii vor ajunge la 28 de grade Celsius. Dupa 10 iunie se va incalzi, temperaturile urmand sa urce pana la 34 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat luni prognoza pentru perioada 6 - 19 iunie. Fii la curent…