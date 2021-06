Stiri pe aceeasi tema

- Dupa eșecul Adria Tour din 2020, când nume importante care trebuiau sa ia parte, precum, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki sau chiar Novak Djokovic au fost testate pozitiv cu coronavirus, Nole a declarat ca ar vrea organizarea unei noi ediții. Novak Djokovic a fost aspru criticat anul trecut…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marti ca nu poate oferi date exacte privind numarul de cetateni straini care au intrat anul trecut in tara, dar a adaugat ca, "orientativ", 35.000 din cei 45.000 de cetateni care au incercat sa intre in Romania, in special pe ruta Balcanilor de vest,…

- Uniunea Europeana trebuie sa recunoasca faptul ca tarile din Balcani care vor sa adere isi pierd increderea in strategia prelungita de acces a Bruxellesului, inrautatita de esecul sau initial in a livra vaccinuri impotriva COVID-19, releva un document intern al UE consultat de Reuters. …

- Țarile balcanice care nu fac parte din blocul comunitar vor primi un ajutor in lupta impotriva coronavirusului din partea Uniunii Europene, relateaza DPA, citata de Agerpres . Uniunea Europeana va trimite 651.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 catre șase tarile balcanice: Serbia, Muntenegru, Albania,…

- Uniunea Europeana va trimite 651.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 catre tarile balcanice care nu fac parte din blocul comunitar, relateaza DPA. Decizia este un prim pas si vor mai urma ajutoare, a declarat ministrul austriac de externe, Alexander Schallenberg. Austria coordoneaza campania, care…

- Nationala de futsal a Romaniei a surclasat selectionata Macedoniei de Nord cu scorul de 9-1 (6-0), miercuri seara, in Sala Sporturilor ''Constantin Jude'' din Timisoara, in ultimul lor meci din Grupa a 4-a a preliminariilor EURO 2022. Romania a ratat calificarea la turneul final din…

- CS Minaur ar trebui sa aiba o misiune ușoara maine, 7 aprilie, cand va juca impotriva echipei CSM Galați, echipa aflata in coada clasamentului, locul 13 cu 7 puncte. Partida va fi arbitrata de Marina Agliceriu (Ploiești) și Mirabela Turdean (Tg. Mureș). Echipa noastra merge bine in acest moment, ocupa…