Canicula face victime. Opt persoane au murit, iar alte mii au fost spitalizate

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 14 persoane au murit in Japonia in ultimele trei zile, in urma caniculei, la o saptamana dupa inundațiile care au provocat moartea a aproape 200 de persoane, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Temperaturile au ajuns luni la peste 39 de grade Celsius, conform Agenției Japoneze…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Agentia a mai anuntat ca desi exista o diferenta de vreme intre vest si est, exista risc de ploi torentiale si in zona estica a Japoniei. Un alt bartbat din Hiroshima a murit dupa ce a cazut in rau de pe un pod. Initial, autoritatile au anuntat vineri ca bilantul victimelor este de patru persoane. Seful…

- Cel puțin 27 persoane au murit, iar alte 47 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torențiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuați din propriile locuințe, relateaza site-ul agenție Reuters, citat de Mediafax.

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 45 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torentiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuati din propriile locuinte, relateaza site-ul agentie Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit si peste 100 au fost ranite dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 6.1 pe scara Richter a lovit luni dimineata orasul Osaka din Japonia, scrie Bloomberg potrivit News.ro . Cutremurul a avut loc la ora locala 7:58 si a fost semnalata initial o magnitudine de 5.9 care…

- CALDURA MARE…Numai in ultimele 48 de ore, in judetul Vaslui s-au inregistrat 11 victime al caniculei. Trei dintre ele au fost la Vaslui, sapte la Barlad si numai o persoana afectata la Husi. Cele mai multe victime au fost la Barlad, unde s-a inregistrat si un deces, al unui batran externat din spital.…