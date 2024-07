Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt si tineri printre cei care au lesinat, sunt toate categoriile de varsta. Nu toate solicitarile la Ambulanta sunt din cauza caldurii, dar o mare parte din acele solicitari pentru persoane aflate in loc public, care au prezentat lipotimii sau sincope, sigur pot fi puse pe seama creșterii temperaturii.Important…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca astfel de fenomene meteorologice extreme pot duce la intreruperi ale alimentarii cu energie electrica.„Le recomand romanilor sa ramana calmi. Noi lucram cu distribuitorii sa reducem la minimum durata unor asemenea evenimente”, a explicat Burduja,…

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.405 solicitari. Dintre apelanți, 919 persoane au prezentat urgente de „cod rosu” si „cod galben”, a aratat managerul SABIF, Alis Grasu. „Deocamdata suntem intr-o situatie de echilibru. Astfel ca, in ultimele 24 de ore,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atenționare cod galben de canicula pentru Crișana, Banat, jumatatea de sud a Olteniei și pentru sud-vestul Munteniei, unde temperaturile sunt de 35 - 36 de grade. Valul de caldura se extind

- Medicii sunt in alerta in aceasta perioada cu temperaturi extreme. Tot mai mulți oameni cad din picioare pur și simplu din cauza caniculei. Cele mai multe intervenții sunt in marile orașe. Alice Grasu, managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, a declarat la Digi24 ca a crescut numarul solicitarilor…

- Ilustrație: Marian Avramescu Valul de caldura ce a poposit deasupra Batranului continent și care i-a pus pe ganduri și pe specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) și-a gasit insa nașa in Romania. Canicula a leșinat din cauza senatoarei cu SOS, dar totuși lipsita de bun gust, Diana…

- In aceasta dimineața, cu puțin timp in urma, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod galben pentru mai multe județe din Romania. Meteorologii anunța doua zile de foc in Capitala! Prognoza speciala pentru București.

- In statele din estul Indiei, Bihar si Odisha, joi, cel putin 15 decese au avut drept cauza probabila insolatia, au anuntat autoritatile indiene, pe fundalul unui val sever de canicula preconizat sa continue pana sambata, informeaza Reuters. India se confrunta cu o vara extrem de fierbinte, iar intr-o…