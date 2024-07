Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.405 solicitari. Dintre apelanți, 919 persoane au prezentat urgente de „cod rosu” si „cod galben”, a aratat managerul SABIF, Alis Grasu. „Deocamdata suntem intr-o situatie de echilibru. Astfel ca, in ultimele 24 de ore, 1.405 persoane au avut nevoie de ambulanta in […] The post Canicula face prapad in Capitala: 1.000 urgențe grave la SABIF intr-o singura zi! appeared first on Puterea.ro .