Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 14:00, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați prin apel SNUAU 112 cu privire la faptul ca in localitatea Coșteiu din județul Timiș, un barbat și o femeie ar fi intrat in raul Timiș, fara a mai ieși la suprafața. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate…

- Astazi, in jurul orei 14:00, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați prin apel SNUAU 112 cu privire la faptul ca in localitatea Coșteiu din județul Timiș, un barbat și o femeie ar fi intrat in raul Timiș, fara a mai ieși la suprafața. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate…

- Astazi, in jurul orei 14:00, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca in localitatea Coșteiu din județul Timiș, un barbat și o femeie ar fi intrat in raul Timiș, fara a mai ieși la suprafața. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate…

- In cursul acestei dimineți, 22 iunie a.c., in jurul orei 08:12, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in raul Bega, in zona strazii Tudor Vladimirescu s-ar fi inecat o persoana.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 29 ani, disparut din Timsoara, județul Timiș. In data de 5 mai, polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția unui barbat de 29 de ani. In data de 30 aprilie a.c., PIRLEA DAVID,…

- Doi soti din satul Sculia, care apartine de orasul Gataia, din judetul Timis, au fost gasiti decedati intr-o anexa a locuintei lor. Cei doi au lasat si un bilet de adio, in care anuntau ca sunt depresivi. Azi, in jurul orei 09:10, politistii orasului Gataia au fost sesizati cu privire la faptul…

- • De 27 de ori mai multe cazuri decat in aceeași perioada a anului trecut 1.646 cazuri de gripa clinica au fost raportate in Romania in ultima saptamana, ceea ce inseamna de 27 de ori mai multe decat in aceeași perioada a anului trecut, cand s-au inregistrat doar 59 de cazuri, arata cele mai recente…

- O persoana s a inecat in Canalul Dunare Marea Neagra. Potrivit SAJ Constanta cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza in zona Cernavoda. Din primele informatii o persoana s a inecat in Canal. La fata locului s a intervenit cu un echipaj SAJ B2 si un echipaj SMURD B. Din…