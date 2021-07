Stiri pe aceeasi tema

- Cerul va fi mai mult senin, cu innorari trecatoare in a doua parte a zilei, cand pentru scurt timp vor fi posibile averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Temperatura maxima va fi de 33 - 34 de grade Celsius.In urmatoarele doua zile, disconfortul termic se va accentua, indicele temperatura-umezeala…

- Vremea va fi calduroasa in București, iar disconfortul termic va fi accentuat, potrivit prognozei speciale pentru București, emisa de ANM pentru perioada luni-miercuri. Astfel, luni, vremea va fi calduroasa, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și depași ușor pragul critic de…

- Canicula se intoarce in majoritatea regiunilor, incepand de marti,iar temperaturile sufocante sunt aduse de un val de aer tropical. Nu scapam nici de fenomenele meteo extreme care devin tot mai frecvente in tara noastra.

- Canicula va alterna, zilele urmatoare, cu perioade de racire a vremii. Dupa 1 iulie crește instabilitatea atmosferica, dupa-amiezile fiind marcate de ploi torențiale și descarcari electrice.

- In județul Alba vom avea, vineri, temperaturi maxime de 33 – 34 grade Celsius. Maximele vor scadea incepand de sambata, pana la valori de 28 – 29 grade Celsius. De asemenea, sunt anunțate condiții de instabilitate atmosferica, ploi și furtuni in unele zone din județ. La munte, temperaturile minime…

- Temperaturile cresc mult saptamana viitoare in județul Alba. Vor fi cateva zile cu canicula, la mijlocul intervalului. Sunt anunțate valori de 33-35 de grade Celsius, dar și cateva furtuni. Vremea va fi calda și la munte, cu maxime de 30 de grade. Prognoza meteo in saptamana 21-27 iunie, in localitați…

- „Daca prin vremea rea va referiți la ploile acestea abundente care se semnaleaza pe arii extinse, pana la inceputul saptamanii viitoare. Deja incepand de luni ploile nu putem sa spunem ca o sa inceteze, dar aria lor se va restrange. Nu mai vorbim despre influențele unor sisteme noroase foarte bine organizate,…

- "Astazi, in sud-est, avem valori ale temperaturilor care depasesc pragul unei zile de vara. In vest, centru si jumatarea nordica a Moldovei, temperaturile sunt cu mult mai scazute, comparativ cu ieri. Ieri, au fost si 29 de grade, la aceasta ora, temperatura nu depaseste 15-16 grade, semn ca vremea…