- Un alt caz de hipertermie a fost inregistrat la Lețcani, la un batran de 74 de ani. ȘOC TERMIC dupa furtuna care a lovit Bucureșitul. Temperaturile au scazut cu peste 15 grade Celsius intr-un interval scurt. Ce spun specialiștii „Doua cazuri de hipertermie azi noapte. Barbat de 32 de ani adus din Prigoreni…

- Valul de caldura aduce in Romania temperaturi record și fenomene meteo periculoase. Marți, cea mai mare parte a țarii se afla sub cod roșu de canicula, cu temperaturi maxime intre 37 și 42 de grade Celsius. In a doua parte a saptamanii valul de caldura va slabi in intensitate.

- Canicula a cuprins Romania, dar și Europa se topește sub valul de caldura. In cele mai populare destinații de vacanța, temperaturile trec de 40 de grade Celsius. De altfel, traversam cel mai lung val de canicula din istorie, cu peste 10 zile in care mercurul din termometre nu a coborat sub 35 de grade.

- Orașul Constanța se afla in weekend sub cod portocaliu de canicula. Meteorologii anunța un val de caldura persistent, canicula și disconfort termic accentuat, cu temperaturi de pana la 40 de grade Celsius.

- Nu scapam de canicula nici in urmatoarele zile. Mai mult de jumatate de țara va fi sub cod portocaliu de caldura extrema, in județul Cluj fiind anunțate temperaturi de pana la 40 de grade Celsius.

- Pentru ziua de luni, 8 iulie, meteorologii au emis cod galben de canicula pentru mai multe regiuni. Astfel, temperaturile vor ajunge la 35-37 de grade Celsius in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și jumatatea de sud a Moldovei, unde va fi canicula și disconfort termic ridicat. …

- Romania se confrunta din ce in ce mai des cu episoade de caldura extrema, fenomen ce pune la incercare sanatatea populației și infrastructura țarii. Valurile de canicula, caracterizate prin temperaturi foarte ridicate care se mențin pe perioade prelungite, au devenit o provocare semnificativa in contextul…

- Meteorologii anunța vreme extrema in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari meteo de cod galben și cod portocaliu de furtuni și canicula. Iata ce zone sunt vizate.