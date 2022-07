Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei analize UE, o parte din teritoriu este expus secetei la niveluri de avertizare (46 % din UE) și de alerta (11 % din UE), asociate cu un deficit de umiditate a solului care cauzeaza stres plantelor. Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educație și tineret, a declarat: „Schimbarile…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca aproximativ jumatate din teritoriul Uniunii Europene se confrunta in prezent cu riscul de seceta, in urma absentei prelungite a precipitatiilor si in timp ce continentul trece printr-un episod neobisnuit de canicula, informeaza Agerpres. Circa 46% din teritoriul UE…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, presedinte al Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a cerut, vineri, primarilor si companiei Apa Nova sa ia masuri pentru diminuarea disconfortului cetatenilor, in contextul caniculei progonozate in urmatoarea perioada. Prefectul a solicitat…

- Canicula practic pe tot globul! Temperaturile extreme au cuprins Europa, China, sud-vestul și centrul SUA. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și Marea Britanie.

- Premierul francez Elisabeth Borne anunta ca sustine o initiativa a grupului partidului prezidential LREM de inscriere a dreptului la avort in Constitutia franceza, in urma hotararii istorice a Curtii Supreme a Statelor Unite de a revoca dreptul la avort. „Guvernul va sustine cu putere acest proiect…

- Un val de canicula va lovi de saptamana viitoare Romania, Grecia și Bulgaria, avertizeaza meteorologii. Caldura excesiva a afectat in ultimele zile mai multe țari din vest, printre care Spania, Franța și Statele Unite. ONU a avertizat ca seceta va fi urmatoarea mare problema cu care se va confrunta…

- Un val de canicula va lovi de saptamana viitoare Romania, Grecia și Bulgaria, avertizeaza meteorologii. Caldura excesiva a afectat in ultimele zile mai multe țari din vest, printre care Spania, Franța și Statele Unite. ONU a avertizat ca seceta va fi urmatoarea mare problema cu care se va confrunta…

- Iulia Moldoveanu, sportiva a CS Unirea Focșani, componenta a Centrului Olimpic pentru Cadeți și juniori de la Focșani, a caștigat marți, 17 mai, medalia de bronz la judo – 48 kg. la Gymnasiade-Normandy 2022. La categoria 48 kg. au luptat sportive din Algeria, China, Franța, Ungaria, Brazilia, Chile,…