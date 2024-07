Canicula epuizează stocurile de aparate de aer condiționat! In ultimele trei luni, vanzarile aparatelor de aer condiționat au crescut de trei-patru ori fața de aceeași perioada a anului trecut, ceea ce a determinat o epuizare a stocurilor. Valul prelungit de canicula a facut sa creasca numarul celor care și-au achiziționat aparate de aer condiționat. Chiar și cei dotați cu ventilatoare, care nu mai […] The post Canicula epuizeaza stocurile de aparate de aer condiționat! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de caldura se mai domolește, dar in sudul țarii, inclusiv in municipiul București, avem cod portocaliu de canicula. In aceasta parte a țarii, temperatura maxima va fi de 37…38 de grade și va persista disconfortul termic accentuat. Dupa-amiaza…

- Intr-o perioada in care aerul condiționat era doar un vis indepartat, oamenii din intreaga lume au gasit soluții ingenioase pentru a se proteja de caldura sufocanta a verii. Ingeniozitatea și adaptabilitatea umana și-au spus cuvantul, și astfel, comunitațile de pretutindeni au dezvoltat metode creative…

- Zeci de județe din Romania se confrunta cu un val de canicula extrema, determinand o creștere exploziva a cererii de aparate de aer condiționat. Magazinele și firmele specializate in vanzarea și instalarea acestor aparate au ramas fara stocuri, iar prețurile au crescut semnificativ, pornind de la 2.200…

- Valul de caldura intensa care a lovit Romania in ultimele luni a avut un efect neașteptat asupra consumului de energie electrica, compensand parțial scaderea drastica a resurselor energetice. Conform datelor publicate luni de Institutul Național de Statistica (INS), consumul de energie electrica a crescut…

- Valul de canicula din aceasta vara a scos la iveala vulnerabilitațile sistemului energetic din Romania, expunand riscul unor pene de curent majore, cunoscute sub denumirea de „blackout”. Conform Asociației Producatorilor și Consumatorilor de Energie Electrica din Romania (APCE), caldura extrema a dus…

- Temperaturile extreme din ultima perioada au determinat-o pe Ligia Deca sa ia o serie de masuri la concursul de ocupare a posturilor in invatamantul preuniversitar. Ministrul Educației susține ca vor fi asigurate apa si asistenta medicala pentru candidati, si s-a cerut ajutor autoritatilor locale pentru…

- Vremea torida continua sa faca ravagii in Romania, iar meteorologii au emis un cod ROȘU de canicula pentru mai multe județe. In aceste zone, disconfortul termic este extrem de ridicat, iar aerul devine greu de respirat. Canicula intensa in București Bucureștiul se confrunta cu temperaturi extreme, atingand…

- Cupola de caldura in toata Romania. Valul de caldura se intensifica, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari cod portocaliu și galben de canicula, valabile in aproape toața țara. Iata in ce zone sunt anunțate temperaturi de foc. Pentru ce zone a fost emis cod galben de canicula…