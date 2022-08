Fermierii din Toscana, in Italia, inima industriei vinului și a uleiului de masline, se lupta sa salveze cat mai mult din recolta de anul acesta, in fața ravagiilor provocate de seceta și de canicula. Precipitațiile scazute din primavara au afectat toate plantațiile, inclusiv pe cele care in mod tradițional prospera in condiții de caldura și […] The post Canicula distruge uleiul de masline și vinurile Italiei. Prapad in Toscana first appeared on Ziarul National .