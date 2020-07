Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 04.07.2020 ORA 09 – 05.07.2020 ORA 09 Vremea se va menține calduroasa, local caniculara dupa-amiaza, disconfortul Post-ul METEO: Weekend cu de toate: canicula, disconfort termic, local averse și descarcari electrice apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 30-06-2020 Ora : 9:00 Nr. mesajului: Intervalul : 30 iunie, ora 12:00 – 01 iulie, ora 18:00 Zonele afectate : conform textelor și harții Fenomene : conform textelor Mesaj : MESAJ 1 INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate:…

- In Bucuresti, astazi, 26 iunie, vremea va fi in general frumoasa și se va incalzi ușor. Meteorologii nu anunța ploi. In a doua parte a zilei, vor fi averse de ploaie și frecvente descarcari electrice in vestul și nord-vestul țarii, informeaza stirimeteo.com.In Capitala, cerul va fi variabil, iar vantul…

- Meteorologii anunța ca duminica vom avea parte de o vreme instabila cu ploi sub forma de averse in toate regiunile țarii. In București vor cadea ploi cu caracter torențial. Temperatura maxima in Capitala va fi de 28 de grade Celsius.Duminica, 21 iunie 2020, vremea va fi instabila și de la ora 10.00…

- Sezonul cald incepe cu o informare meteo de vreme instabila și cantitați insemnate de apa, in cea mai mare parte a țarii, valabila pana miercuri seara, la ora 23:00. Prima zi de vara aduce dupa pranz, perioade cu averse, descarcari electrice, vant, grindina și vijelii in jumatatea de nord a țarii, iar…

- Luni, temperaturile vor scadea din nou sub normalul acestei perioade, fiind mai frig decat saptamana trecuta, anunța ANM. Astfel, incepand de la pranz și continuand pe tot parcursul zilei vom avea parte de averse de ploaie, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. In București,…

- Joi, 30 aprilie, vremea va fi calda, dar nu scapam de averse. Chiar și in Capitala ne putem aștepta la ploi de scurta durata. Ziua, in nord, nord- vest si in centrul țarii vor fi vijelii, tunete, fulgere si grindina, iar spre seara ploile se muta in est si sud-est. Vantul va sufla slab si moderat, cu…

- Vremea 7 aprilie. Astazi, temperaturile cresc usor, in cea mai mare parte a tarii, insa dimineata e tot mai rece decat normal. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari cand si cand, indeosebi in sudul Banatului si in Dobrogea.Vremea 7 aprilie. Temperaturile maxime,…