Canicula din Europa, pericol pentru producția de carburanți Temperaturile din Europa se apropie de nivelurile la care unele rafinarii de petrol ar trebui sa inceapa sa produca mai puțin combustibil, potrivit Bloomberg. Grecia se lupta cu incendiile de vegetație, iar capitala Atena ar putea inregistra temperaturi de peste 40 de grade Celsius in urmatoarele saptamani. In Polonia, caldura ar putea depași in curand […] The post Canicula din Europa, pericol pentru producția de carburanți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna iunie 2024 a fost cea mai calda inregistrata vreodata in Grecia, a precizat marti directorul Observatorului National din Atena, Kostas Lagouvardos. Temperaturile medii au crescut cu 3,8 grade Celsius in ultimii 30 de ani.

- Grecia traverseaza cel mai timpuriu val de canicula din istorie. Temperaturile au depașit 43 de grade Celsius pentru a doua saptamana consecutiv, iar autoritațile fac apeluri repetate adresate mai ales turiștilor. Trei oameni au murit, iar alți 3 sunt, in continuare, cautați dupa ce au disparut, cu…

- Romanii sunt avertizati ca au aparut deja problemele specifice perioadei in destinatiile lor preferate de vacanta. Temperaturile de peste 40 de grade Celsius au provocat incendii de vegetatie in Grecia si in Turcia. Turistii au fugit in apa In Turcia, turistii au parte de o vacanta de foc. In unele…

- Grecia este una dintre destinațiile turistice preferate ale romanilor, dar este posibil ca multe obiective turistice de aici sa nu fie disponibile din cauza caniculei. Temperaturile au trecut deja de pragul de 40 de grade Celsius. Școli și obiective turistice, inchise din cauza caniculei Acropola din…

- Acropola din Atena, unul dintre cele mai vizitate locuri din Grecia, va ramane inchisa pentru public, miercuri, in intervalul cel mai calduros zilei, a anuntat Ministerul elen al Culturii, citat de AFP, relateaza Agerpres.„Ministerul Culturii informeaza ca, astazi, situl arheologic al Acropolei va ramane…

- Acropola din Atena, cel mai vizitat sit din Grecia, va ramane inchisa pentru public miercuri, in cea mai calduroasa parte a zilei, din cauza caniculei care afecteaza tara, a anuntat Ministerul elen al Culturii, citat de AFP și Agerpres. Este de așteptat ca temperaturile sa urce pana la 43 de grade Celsius.

- Prima canicula din acest an aduce marți temperaturi de peste 40 grade Celsius in Grecia si un risc „foarte ridicat" de incendii, a avertizat ministrul pentru crize climatice, Vassilis Kikilias, informeaza AFP, citata de Agerpres.Valul de caldura ține trei zile și va „atinge punctul culminant miercuri…

- Varșovia și Atena au cerut joi Uniunii Europene sa se doteze cu un „scut” antiaerian, pentru a se proteja mai bine in plin razboi intre Rusia și Ucraina, anunța un comunicat comun semnat de cele doua state. „Europa, spun cele doua țari, va fi sigura cata vreme cerul de deasupra ei va fi sigur”, au […]…