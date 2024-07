Caniculă cu toxiinfecții alimentare și lipotimii Riscul de toxiinfecții alimentare crește in perioadele caniculare. Medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului ”Matei Balș”, ne recomanda sa fim atenți unde mancam, ce mancam și sa respectam regula de aur a spalatului riguros pe maini. Toxiinfecții alimentare Cele mai frecvente toxiinfecții alimentare sunt produse de diverse specii de Salmonella, E. coli, Bacillus cereus, […] The post Canicula cu toxiinfecții alimentare și lipotimii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A patra persoana a fost infectata cu gripa aviara in Colorado, Statele Unite, in legatura directa cu epidemia de aviara de la fermele de vaci, au anunțat autoritațile americane in domeniul sanatații. Aceasta persoana a prezentat simptome oculare, a primit medicamente antivirale și și-a revenit. Riscul…

- In fața iminentei perioade de canicula, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pregatește o serie de controale riguroase in sectorul HORECA, vizand asigurarea calitații alimentelor și respectarea normelor de comercializare. Directorul general al Direcției Generale Control și Supraveghere…

- Tatuajele, odinioara considerate doar un mijloc de exprimare personala sau celebrare a unor momente importante din viața, au devenit subiect de preocupare pentru oamenii de știința. Intr-un nou studiu, cercetatorii de la Universitatea Lund din Suedia avertizeaza ca tatuajele ar putea fi legate de un…

- Potrivit unui recent studiu, temperatura ridicata in timpul nopții marește riscul de accident vascular cerebral, in special in cazul persoanelor varstnice și al femeilor. Studiul a fost publicat in revista Neuroscience. Avertismentul autorilor acestui studiu apare pe fondul incalzirii globale și al…

- Medicul Adrian Marinescu, director medical la Institutul National de Boli Infectioase ”Matei Bals” din Bucuresti, a precizat ca starea de sanatate a actorului Florin Piersic este una buna, ca pacientul nu numai ca se ridica singur la marginea patului, ci cu sprijin se poate ridica in picioare, medicii…

- Actorul Florin Piersic va face investigatia PET - CT, apoi va fi transferat la Spitalul Clinic de Ortopedie Foisor pentru a i se scoate proteza de genunchi, a declarat, joi, pentru AGERPRES, managerul Institutului "Matei Bals", Catalin Apostolescu.

- Medicii vobesc in prezent despre stafilococ, septicemie și ca probabila sursa a infecției o perfuzie sau o branula, in cazul lui Florin Piersic, internat in prezent la Institutul ”Matei Balș”. Directorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului ”Matei Balș” s-a referit la un stafilococ…

- Deși s-a crezut ca epidemia de rujeola va batea in retrgere, dimpotriva, crește numarul cazurilor și unii pacienți cu acest diagnostic au nevoie de asistența medicala in terapie intensiva. Medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, spune ca…