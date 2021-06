Stiri pe aceeasi tema

- Valul canicular mortal din Canada, cel mai sever inregistrat pana in prezent in tara, a scazut usor din intensitate, insa ar putea fi doborate in continuare si alte recorduri de temperatura maxima stabilite cu decenii in urma, a declarat un climatolog guvernamental citat miercuri de Reuters.…

- Statele Unite va imparți 60 de milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19 pe care le primește de la compania AstraZeneca catre statele care au nevoie, imediat ce acestea vor fi disponibile, se arata intr-un comunicat emis luni de Casa Alba, citat de agenția Reuters . Purtatoarea de cuvant a Casei…