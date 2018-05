Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 65 de persoane si-au pierdut viata in ultimele trei zile din cauza unui val de canicula care a afectat orasul-port Karachi, din sudul Pakistanului, unde temperaturile maxime au ajuns pana la 44 de grade Celsius, informeaza marti Xinhua.

- Autoritatile medicale au declarat cod rosu de canicula in orasul Karachi din sudul Pakistanului, dupa ce temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius si, chiar daca orasul se afla intr-o regiune de coasta, nu se mai inregistreaza nicio adiere de vant, conform DPA."Le-am solicitat spitalelor,…

- Meteorologii anunța ca, în zilele urmatoare, temperaturile vor continua sa creasca la Cluj-Napoca, fiind anunțate maxime termice de pâna la 20 de grade. Totuși, se anunța și câteva precipitații.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 14 grade Celsius și 2…

- Pentru urmatoarele zile, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța cod galben de ninsor pe teritoriul țarii. In intervalul 17-20 martie vor cadea precipitații, la inceput sub forma de ploaie, pe 18-19 martie cu transformare in lapovița și ninsori puternice (10-15 l/m2 in 12 ore), izolat va viscoli,…

- Un ger cumplit s-a lasat peste Siberia. Temperaturi de minus 67 de grade Celsius s-au inregistrat in orasul Oymyakon. Scolile au fost inchise, iar strazile sunt aproape pustii. Autoritatile indeamna localnicii sa stea in case, mai ales ca, in urmatoarele zile, valorile termice vor fi la fel de scazute.…

- In zilele/perioadele cu temperaturi sub zero grade Celsius nu este permisa comercializarea legumelor si fructelor proaspete destinate consumului uman in piete, unde nu poate fi asigurata temperatura optima necesara pastrarii fructelor si legumelor. Reprezentantii Directiei Agricole Judetene…