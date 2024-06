Canicula afectează și bebelușii din pântecul mamei Bebelușii care au fost expuși la caldura excesiva inainte de a se naște sufera efecte alarmante pe tot parcursul vieții. De exemplu, riscurile de pneumonie in copilarie cresc cu 85% cu fiecare grad Celsius in plus, in perioada sarcinii. Multe studii au stabilit legatura intre creșterea temperaturii și riscul de naștere prematura și de deces […] The post Canicula afecteaza și bebelușii din pantecul mamei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

