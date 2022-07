Stiri pe aceeasi tema

- Suntem tot mai aproape de mijlocul verii din punct de vedere calendaristic, ceea ce inseamna ca zilele cu temperaturi mari sunt tot mai dese. Desi toata lumea este cu gandul la vacante, la soare si la mare, echipa Patone este cu un pas inainte si deschide oficial sezonul reducerilor pentru perioada…

- Valul de canicula care se face resimțit zilele acestea la Cluj și peste tot in țara ar putea aduce furtuni puternice, cu intensificari ale vantului și cantitați mari de precipitații, avertizeaza meteorologii.

- Vine canicula in Romania, conform meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie. Un val de caldura african va intra astazi astazi in țara noastra, astfel ca va aduce temperaturi peste limita normala a lunii in care ne aflam. Romania se va topi in zilele ce urmeaza. Romania se topește. Un val…

In luna martie a acestui an a inceput o adevarata explozie a prețurilor la produsele de baza, printre care și la ulei. Romanii au cumparat cantitați mari de frica unor noi scumpiri, cu toate acestea...

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) constata o creștere fara precedent a cotațiilor Platts pentru benzina și motorina, care in cadrul ultimei sesiuni au ajuns la un nivel record de circa 1406 $/tona la benzina și de 1343 $/tona la motorina.

Vanzarile de mașini au inregistrat un declin record luna trecuta in China, cea mai mare piața auto din lume, in condițiile in care restricțiile COVID au un impact economic sever. Niciun producator auto nu a suferit mai mult decat Tesla.

Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 5,07% pe an, de la 5,01% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a urcat joi la 4,70%, de la 4,68%, valoare inregistrata miercuri, si a atins astfel un nou record, potrivit datelor BNR.