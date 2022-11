Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat aceasta estimare, cu ocazia Conferinței ONU privind schimbarile climatice (COP27), precizand insa ca este una incompleta, informeaza AFP, citata de Agerpres. Vara din 2022 a fost cea mai calduroasa inregistrata in Europa de la inceputul masuratorilor meteorologice,…

- Pandemia legata de coronavirus ramane o urgența sanitara la nivel global, dupa trei ani de la declanșarea acesteia, a anunțat directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. 18 experți independenți insarcinați de OMS au abordat, recent, pentru prima data …

- O estimare a biroului pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații arata ca cel puțin 17 milioane de europeni au suferit de tulburari pe termen lung legate de COVID-19 in 2020 și 2021. Cel puțin 17 milioane de europeni au suferit de tulburari pe termen lung legate de COVID-19 in 2020 și 2021,…

- Este posibil sa se elimine epidemia de variola maimuței in Europa, au declarat marți oficiali ai Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), evidențiind dovezi ca numarul de cazuri incetinește in mai multe țari europene, informeaza Reuters . Avand in vedere aprovizionarea limitata cu vaccin și timpul…