- Meteorologii au transmis luni, 15 iulie, ca in Romania urmeaza un val de canicula care cuprinde aproape toata țara, inclusiv Bucureștiul și litoralul, iar temperaturile la umbra vor atinge 42 de grade Celsius.Fenomene vizate de codul roșu sunt val de caldura intens și persistent, canicula și disconfort…

- Toate trenurile din Romania, inclusiv cele ale operatorilor privați, vor circula cu viteze reduse pana la 30 de km/h in acest final de saptamana din cauza caniculei care afecteaza șinele, deoarece infrastructura din Romania nu a fost conceputa pentru temperaturi peste 40 de grade Celsius, a anunțat…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit, joi seara, la Antena 3 CNN, despre riscul de blackout in Romania, in contextul in care ANM a emis Cod roșu de canicula pentru mai mult de jumatate din țara, iar meteorologii anunța temperaturi uriașe in acest weekend. „Nu trebuie nimeni sa se ingrijoreze,…

- In statele din estul Indiei, Bihar si Odisha, joi, cel putin 15 decese au avut drept cauza probabila insolatia, au anuntat autoritatile indiene, pe fundalul unui val sever de canicula preconizat sa continue pana sambata, informeaza Reuters. India se confrunta cu o vara extrem de fierbinte, iar intr-o…