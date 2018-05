Cangurii '''dependenţi''' de morcovi atacă turiştii care îi hrănesc în Australia Cangurii, care au devenit dependenti de morcovi si alte mancaruri care nu fac parte din hrana lor obisnuita, ataca turistii in estul Australiei, iar parlamentarii si expertii au inceput deja sa lanseze avertismente in legatura cu aceasta problema, informeaza presa locala miercuri, potrivit DPA. Mii de turisti vin cu trenul din Sydney pana la spitalul psihiatric Morisset, pe terenul din jurul caruia pasc cangurii, una dintre cele mai iubite specii de animale din Australia. Multi dintre acestia ignora insa semnele care interzic hranirea animalelor - ilegala in Australia - si cangurii incep sa se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a facut o greșeala de exprimare in limba engleza, in timpul unei vizite oficiale in Australia, numind-o „delicioasa” pe soția prim-ministrului acestei țari.

- Regiuni importante ale Marii Bariere de Corali din Australia, o bijuterie inclusa în patrimoniul mondial al umanitatii, au fost, literalmente, „fierte”, pâna la distrugere, în urma valurilor de caldura, potrivit unui nou studiu stiintific, publicat de revista Nature.…

- Societatea Romana pentru Astronomie Culturala a montat zece telescoape astronomice in Libertații, iar timișorenii de toate varstele s-au inghesuit sa priveasca luna și alte obiecte cerești prin ele. Oamenii au ieșit in strada sa sarbatoreasca Ora Pamantului, pe acordurile trupei Peregrinii,…

- Dupa Opera din Sydney, zgarie-nori din Hong Kong, Kremlinul din Moscova sau Turnul Eiffel din Paris, luminile au fost stinse si pe continentul american pentru a marca a 11-a editie a evenimentului "Ora Pamantului", o campanie organizata in fiecare an la nivel international ca un semnal de alarma in…

- „Putem sarbatori Ora Pamantului și nepedepsindu-ne sa stam pe intuneric”, susține primarul Nicolae Robu, care a decis ca Timișoara sa nu mai stinga lumina de Earth Hour 2018. De altfel, edilul-șef anunța inca de acum cateva zile ca „nu are sens sa ne cream disconfort” și sa stam in bezna…

- Un barbat din Australia este cea de-a cincea persoana care si-a pierdut viata dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale, relateaza vineri DPA. Toate victimele au consumat cantalup cultivat la o ferma de langa orasul Griffith, la 575 de kilometri…

- 5 australieni au murit, dupa ce au mancat pepene galben. Un barbat in varsta de peste 80 de ani din Australia este cea mai recenta victima care si-a pierdut viata, a cincea, dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale, citata de Agerpres . Toate victimele…

- Doua canadience au recunoscut, in fața instanței, ca au incercat sa introduca cocaina in Sydney, Australia, in timp ce se aflau intr-o croaziera. Cele doua sunt acuzate ca au adus 95 de kilograme de cocaina pe teritoriul Australiei, in valoare de 17 milioane de dolari, scrie BBC News.