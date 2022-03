Candy Barul - O necesitate la evenimentele importante sau un moft? Cofetaria LUSH, poate cel mai important furnizor de servicii de Candy Bar pentru evenimente din țara ne va introduce in lumea evenimentelor de lux și in ceea ce inseamna pentru clientela de astazi acest serviciu de candy bar sau colț cu dulciuri. Mai intai de toate, vizualizand paginile de social media ale Cofetariei LUSH, observam cu usurința un nivel extrem de ridicat atat al prezentarii cat și al produselor si varietații acestora. Practic acest colț cu dulciuri se transforma intr-un punct de atracție principal al fiecarui eveniment - prin logistica deosebita care vine la pachet cu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pași pentru incheierea unui contract la distanța in urma unui apel telefonic: Pasul 1: In cadrul convorbirii telefonice, furnizorul are obligația de a oferi inițial o serie de informații minime cu privire la oferta: – identitatea furnizorului; – principalele caracteristici ale serviciilor și produselor…

- Pe modelul țarilor din Occident, Romania ar putea avea saptamana de lucru mai scurta, de patru zile. Inițiativa, susținuta de parlamentari PNL și USR, este deja in vigoare in țari ca Spania și Belgia. Proiectul propune patru zile de lucru pe saptamana, cu zece ore de program fața de opt ore cate exista…

- Trecem prin vremuri tulburi și singura opțiune corecta acum este sa facem apel la lideri sa realizeze pacea cit mai curand posibil prin dialog și sa caute un compromis Despre acest lucru a declarat bașcanul Gagauziei, Irina Vlah. ”Trecem prin vremuri tulburi. Suntem speriați de știrile venite dintr-o…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au aplicat amenzi de 87.000 de lei unor magazine Penny, apartinand lantului de retail SC Rewe Romania SRL. Pentru patru unitati s-a decis oprirea temporara a prestarii de servicii pana la remedierea deficientelor constatate. Potrivit…

- Ministerul Justiției a organizat o ședința de lucru, in cadrul careia s-a discutat despre beneficiile, dar și riscurile care pot aparea in procesul de digitalizare a unor aspecte din activitatea notariala. La discuții au participat reprezentanții Consiliului Economic pe linga Prim-ministru, Agenției…

- Nota de fundamentare la hotararea de Guvern privind PNRR poate fi accesata . „Astazi a fost adoptata hotararea de Guvern privind normele de aplicare ale ordonantei 124/2021 privind fluxurile financiare din PNRR. Este o hotarare de Guvern care practic detaliaza modul in care se vor desfasura aceste…

- Scumpirea alimentelor, chiar daca fiecare dintre noi o resimte altfel, a lasat loc unor întrebari. Oare o parte din produsele alimentare pe care le importam nu ar putea fi produse în țara? Teoretic, firmele românești din industria alimentara ar putea produce majoritatea marfurilor…

- Clientilor casnici li se va acorda o compensatie unitara în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh (în cazul energiei electrice), si în valoare de cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor…