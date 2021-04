Cândva Dj Rynno, astăzi sofer de autobuz public în Suedia /FOTO Exclusiv Candva celebrul Dj Rynno, astazi Sorin Costache, sofer de autobuz public in Suedia. Gata cu celebritatea! Artistul ale carui piese erau nelipsite din petrecerile romanilor, prezenta permanenta in playlisturile radiourilor FM, a inceput, la 45 ani, o noua viața in Boras, aproape de Goteborg.Artistul care pus muzica la sute de evenimente publice in Romania, a planuit sa se mute in țara cu cel mai inalt nivel de trai din Europa inaintea pandemiei, sperand ca se va putea intreține doar din drepturi de autor și show-urile la care ar fi fost invitat in țara. Insa, odata ajuns acolo, alaturi de soția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

