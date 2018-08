Stiri pe aceeasi tema

- Legislativul de la Chisinau a stabilit in sedinta de vineri, ultima din sesiunea primavara-vara, ca viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova sa aiba loc in data de 24 februarie 2019, in conditiile in care mandatul actualului for legislativ expira la sfarsitul lunii noiembrie a.c., informeaza…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a comentat joi, 26 iulie, din prezidiul Legislativului, decizia fractiunilor de opozitie de a parasi sala plenului in semn de protest fata de proiectele de lege pe care intentiona sa le voteze majoritatea parlamentara, in special in ce tine de reforma fiscala.

- Deputații fracțiunilor Partidului Socialiștilor, Partidului Liberal Democrat, Partidului Comuniștilor și Partidului Liberal au parasit joi, 26 iulie, sala de ședințe a Parlamentului. Aceștia s-au declarat nemulțumiți ca majoritatea parlamentara nu a luat în considerare propunerile lor la ordinea…

- Numirea vicepremierului rus, Dmitri Kozak, in functia de reprezentant al lui Vladimir Putin pentru dezvoltarea relatiilor comerciale si economice cu Republica Moldova, este o supriza pentru seful Legislativului de la Chisinau, Andrian Candu.

- Neintelegerile ce au aparut intre guvernarea de la Chisinau si structurile Uniunii Europene (UE) vor fi depasite, iar Republica Moldova va continua parcursul sau european. Declaratii in acest sens a facut astazi presedintele Parlamentului, Andrian Candu, la o editie speciala a emisiunii „Moldova in…

- Sesiunea parlamentara de primavara curenta se va incheia pe 27 iulie, cand deputații se vor intruni in ultima ședința din aceasta sesiune. Anunțul a fost facut de șeful legislativului, Andrian Candu, in ședința plenara de joi, 12 iulie, scrie deschide.

- In cadrul unei vizite la Parlamentul European, șeful Legislativului de la Chișinau, Andrian Candu, a avut mai multe intrevederi cu reprezentanți ai partidelor europene, printre care și cu membri ai Partidului Popular European. In cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune, Candu a subliniat…