Angela Merkel se va retrage din postul de cancelar al Germaniei, țara care se pregatește pentru alegerile legislative de duminica, 26 septembrie. Favoritul in sondaje este candidatul social-democraților. Pe lista lor candideaza și o romanca. Ana-Maria Trasnea, in varsta de 27 de ani, este angajata la departamentul Educație din cadrul primariei Berlinului. Mama ei a venit prima in Germania, inca din 2002. Era divorțata și a gasit un loc de munca intr-un restaurant din capitala germana. Dupa 5 ani, a reușit sa-și aduca și cele doua fete. Ana-Maria avea atunci 13 ani (s-a nascut in 1994 la Piatra…