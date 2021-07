Stiri pe aceeasi tema

- PNL Timiș a trimis, in aceasta seara, cu doar cateva ore inainte de noua runda de alegeri a conducerii filialei Timișoara, un comunicat de presa in care se anunța ca Raul Ambruș – susținut de Ludovic Orban – nu va mai putea participa la confruntare deoarece candidatura i-a fost invalidata dupa ce Comisia…

- Alegerile pentru conducerea PNL Timisoara vor fi reluate, în 31 iulie, iar Raul Ambrus s-a înscris din nou pentru functia de presedinte, dupa ce la conferinta de alegeri din 3 iulie a avut loc un scandal între taberele celor doi candidati, din cauza delegatilor prezenti, potrivit News.”Raul…

- „Sa suspenzi 18 membri ai unei organizatii pare, asa, ca o forma de executie publica, eu nu imi aduc aminte in istoria PNL, cu atat mai putin in Timisoara, noi sa ne fi confruntat cu o asemenea situatie. Eu le-am spus tuturor colegilor mei sa se adreseze Curtii de onoare si arbitraj si am convingerea…

- Raul Ambruș considera ca a caștigat alegerile interne pentru PNL Timișoara, dar conducerea județeana a declarat alegerile de acum doua saptamani anulate. Situația va fi evaluata de Comisia de Arbitraj a PNL la nivel național, insa pana atunci conflictul intern continua. „BPJ interimar al PNL Timiș a…

- Curtea de Arbitraj urmeaza a decide in scurt timp in privința scandalului de la PNL Timișoara, unde alegerile au produs valuri. Anunțul a fost facut de Raul Ambruș, cel ales președinte in 3 iulie... The post PNL Timișoara: se joaca! appeared first on Renasterea banateana .

- Sambata, 3 iulie, se va alege noul președinte al PNL Timișoara. Funcția ramasa libera in urma demisiei lui Dan Diaconu, era ocupata cu titlu de interimat, de la momentul alegerilor locale, de șeful PNL Timiș, Alin Nica. Luni este ultima zi in care se mai pot depune candidaturile pentru funcția de președinte…