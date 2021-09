Florin Cițu primește o grava lovitura din interiorul PNL! Un coleg de partid a contestat in instanța candidatura sa la șefia formațiunii politice. Un membru PNL Sector 1 cere in instanta anularea a doua decizii ale Biroului Politic National al PNL, adoptate in 18 si 23 august, prin care Florin Citu a primit derogare de […] The post Candidatura lui Florin Cițu la șefia PNL, contestata in instanța! Lovitura a venit din interiorul partidului first appeared on Ziarul National .