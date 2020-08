Candidatura lui Dan Viorel Dică la Primăria Pieleşti, respinsă definitiv Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat, ieri, sa respinga apelul formulat de fostul edil din Pielesti impotriva deciziei Judecatoriei Craiova, instanta care i-a respins candidatura la functia de primar al comunei Pielesti. In aceste conditii, Dan Viorel Dica nu mai poate candida la functia de primar. Fostul primar a fost declarat incompatibil de Agentia Nationala de Integritate in mai 2015, odata cu fostul primar din Isalnita. Si acestuia din urma i-a fost respinsa candidatura la functia de primar al comunei Isalnita. Agentia Nationala de Integritate(ANI) sustinea, pe 26 mai 2015, ca primarul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

