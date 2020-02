Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim anunța ca marti, 4 februarie, se va intrerupe furnizarea apei, intre orele 08:00-15:00, pe strazile Circumvalațiunii (intre strazile Burebista si Torontalului, partea numerelor cu soț), Traian Novac și Ionel Perlea precum si la punctul termic de pe strada Traian Novac. Aceasta oprire este necesara…

- Proaspat numi presedinte „plin” al PSD Timis, Alfred Simonis a lansat, in discursul sau inaugural un atac extrem de dur la adresa actualului guvern liberal. El a anuntat ca „este un gest de igiena naționala sa-l trimitem pe Orban acasa”. Guvernul liberal actual este unul incapabil, care incalca regulile…

- Primarul comunei Dudestii Noi, Alin Nica, a fost ales de catre edilii liberali din Timis drept candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean. El a primit cele mai multe voturi intr-o confruntare cu primarul orasului Buzias, Sorin Munteanu. Acest vot nu inseamna insa ca Nica va fi si candidatul…

- Prevederea in bugetul national a sumei de 40 de milioane de lei pentru constructia centurii sud de ocolire a Timisoarei a fost anuntata ca o mare victorie de catre primarul liberal al Timisoarei. Principalul sau contracandidat la viitoarele alegeri, USR-istul Dominic Samuel Fritz, spune ca suma e total…

- E haos pe șoselele din vestul țarii, și in a doua zi de Craciun, dupa ce ieri mai multe persoane și-au pierdut viața, in Timiș. De data aceasta in Caraș-Severin, in mai puțin de o ora, au avut loc trei accidente rutiere, in urma carora mai multe persoane au fost ranite, iar autoturismele distruse. In…

- Miercuri, la o intalnire pe care a avut-o cu primarii liberali din judet, presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a prezentat o lista cu cei nominalizati pentru serviciile deconcentrate din judet. Primarii au acceptat unele nume, dar au si respins altele. The post Lista cu “meritocrati” ai tandemului…

- Prima schimbare in judetul Timis, dupa instalarea Guvenului Orban, s-a produs la Spitalul Judetean. Asa cum deBanat a anuntat de dimineata, liberalul Raul Patrascu l-a inlocuit in functia de manager pe PSD-istul Marius Craina. The post E oficial. Raul Patrascu este noul manager al Spitalului Judetean…

- Meteorologii au lansat o noua alerta, in aceasta dimineața, anunțand un nou cod galben de vreme severa imediata in județele Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Vor fi intensificari temporare ale vantului, cu viteze la rafala care vor atinge local 55 – 65 km/h și izolat 80 km/h, iar la peste 1800 m in…