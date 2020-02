Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza la Pro Romania, anunțata chiar de președintele partidului, Victor Ponta. Marius Craina, care pana ieri era favorit pentru a candida la Primaria Timișoara din partea PSD, a parasit partidul și va candida la aceasta funcție din partea Pro Romania. La președinția Consiliului Județean Timiș va…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat sambata, ca fostul manager al Spitalului Judetean, medicul Marius Craina, este candidatul formatiunii pentru Primaria Municipiului Timisoara, potrivit Agerpres. "Marius Craina intra intra in campania pentru Primaria Municipiului Timisoara din partea…

- Fostul director al Spitalului Judetean din Timisoara a lasat PSD pentru PRO Romania. Asta chiar daca social democratii il vroiau pe acesta candidatul lor in lupta cu Robu la primaria Timisoara. Craina este un renumit medic din Timisoara care a condus in ultimii ani cel mai mare spital din vestul tarii.…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia mai multor documente care dovedesc, inca o data, faptul ca administrația condusa de Nicolae Robu a fost transformata intr-o simpla marioneta pentru planurile imobiliare ale omului de afaceri Teodor Tuducan, prietenul primarului Timișoarei. Va reamintim ca, in ultimii…

- Craina a fost inlocuit cu tanarul liberal, de 30 de ani, licențiat la Yale. Schimbarea i-a facut pe angajații spitalului sa iasa in strada și sa trimita o scrisoare deschisa ministrului Sanatații. Mai mult, ei au facut și o petiție online in favoarea lui Marius Craina. Președintele PNL Timiș,…

- Protest in fața Spitalului Județean din Timișoara dupa decizia de ieri a ministrului Sanatații de a-l schimba din funcția de manager pe medicul Marius Craina. Acesta a fost inlocuit cu tanarul cercetator Raul Patrașcu, trecut la PNL de la PLUS. Aproximativ 100 de cadre medicale – medici, asistente,…

- Protest la Spitalul Județean din Timișoara, dupa ce managerul Marius Craina a fost demis de Ministrul Sanatații. Craina, membru PSD, a condus cel mai mare spital din Vestul țarii vreme de cinci ani de zile și a fost unul din cei mai iubiți manageri. Locul acestuia a fost luat de un chimist licențiat…

- Prima schimbare in judetul Timis, dupa instalarea Guvenului Orban, s-a produs la Spitalul Judetean. Asa cum deBanat a anuntat de dimineata, liberalul Raul Patrascu l-a inlocuit in functia de manager pe PSD-istul Marius Craina. The post E oficial. Raul Patrascu este noul manager al Spitalului Judetean…