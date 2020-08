Stiri pe aceeasi tema

- PNL Constanta a depus candidaturile reprezentantilor care intra in competitia electorala din 27 septembrie candidatul pentru Primaria Constanta, Vergil Chitac, respectiv Mihai Lupu, candidatul PNL pentru Consiliul Judetean Constanta impreuna cu listele de consilieri locali municipali si judeteni Candidatii…

- Alianța USR PLUS va depune luni, 17 august 2020, candidaturile pentru Consiliul Județean și pentru Primaria și Consiliul Local Baia Mare in prezența președintelui Uniunii Salvați Romania, Dan Barna. Acesta se va afla in Baia Mare pentru a-și arata deplina susținere pentru Vlad Emanuel Duruș ─ candidatul…

- Senatorul PNL Vergil Chițac, candidatul PNL la primaria Constanța, acuza PSD ca inventeaza sondaje de opinie și ca incearca sa rupa din voturile electoratului de dreapta susținand mai mulți candidați de dreapta, relateaza digi24.„Armele consacrate ale PSD-ului impotriva mea:– arunca in…

- Senatorul PNL Vergil Chițac, candidatul PNL la primaria Constanța, acuza PSD ca inventeaza sondaje de opinie și ca incearca sa rupa din voturile electoratului de dreapta susținand mai mulți candidați de dreapta.

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca si presedintele UDTTMR, Gelil Eserghep impreuna cu candidatii PNL pentru primaria Constanta, Vergil Chitac si Mihai Lupu, candidatul pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean sustin o conferinta de presa.UDTTMR va avea reprezentanti pe listele…

- Acesta este ultimul punct pe lista vizitei oficiale a premierului la Constanta.In aceste momente, premierul Ludovic Orban a ajuns la inaugurarea Hotelului Amfiteatru, deschis de omul de afaceri Mohammad Murad, in statiunea Olimp.Prim ministrul este insotit de presedintele PNL Constanta, Bogdan Hutuca,…

- Alianta USR PLUS Constanta si a propus sa transeze relatia cu PNL Constanta Reprezentantii USR ndash; PLUS au aratat ca liberalii, nu au respectat notiunea de parteneriat, prin declaratiile si atacurile declansate in ultima perioada Cel mai vehement a fost deputatul Stelian Ion care a prezentat o cronologie…

- Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean, fostul prefect Mirela Elena Adomnicai, contraataca. L-a dat pe mana Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii pe senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu dupa ce acesta l-a ”altoit” pe liderul județean al social democraților,…