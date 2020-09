Stiri pe aceeasi tema

- "Am votat pentru continuitate in dezvoltarea si evolutia Timisoarei, ca oras de prim rang. Desigur, votul fiecaruia dintre noi este implicit si unul pentru Romania, chiar daca sunt alegeri locale. Sper ca va continua aceasta evolutie sanatoasa pe care orasul nostru a avut-o detasat, in frunte, la…

- Ciprian Ciucu, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS la Primaria Sectorului 6, a facut un denunt la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) pe numele primarului Gabriel Mutu. Ciucu a sesizat si Politia Sector 6 asupra unei campanii ilegale de distribuire de flyere de campanie negative, fara a fi precizat…

- ​Ce poate fi mai plicticos, veți zice, decât un articol despre fonduri europene. Mai ales ca ați auzit și vazut adesea ca atâtea șanse au fost irosite, proiecte întârziate și bani nerambursabili nefolosiți. Și totuși, ceva s-a schimbat în bine, an de an, la nivel local.…

- Emil Boc a preluat în 2004 de la Gheorghe Funar un Cluj izolat economic, ale carui singure investiții notabile fusesera în vopsea în roșu, galben și albastru de pe bancile vechi și coșurile de gunoi. Dupa 16 ani, Clujul este…

- In opinia lui CTP, declarațiile regizorului au doar rolul de a-i promova filmul. „Este o magarie agitatorica menita sa-i promoveze filmul. Daca nu as lua in considerare aceasta posibilitate ar trebui sa-l consider pe distinsul regizor dl Puiu de-a dreptul idiot. Dl Puiu a facut si comparatie intre dictatura…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz, intervine dupa noul scandal in jurul proiectului Timisoara Capitala Culturala Europeana. El le cere premierului Ludovic Orbab si ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, sa intervina pentru a clarifica situatia. Scandalurile continua la Asociatia…

- Desigur, fiecare stat are dreptul s-si ia masurile de protectie pe care le crede de cuviinta, inclusiv inchiderea selectiva a granitelor sau controale specifice pentru cetateni proveniti din zone considerate de risc. Cazul de acum al Austriei, care a anuntat impunerea unor reglementari specifice pentru…

- Consiliul Local Timisoara a luat o decizie radicala in privinta proiectului „Timisoara, Capitala Europeana a Culturii“. Alesii locali au aprobat un proiect prin care Asociatia Timisoara 2021, care ar fi trebuit sa se ocupe de gestionarea evenimentelor culturale, este scoasa din joc.