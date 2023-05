Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul opozitiei la alegerile prezidentiale din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, a promis luni victoria taberei sale in turul al doilea al scrutinului (28 mai), perspectiva care pare sa se concretizeze in acest moment, transmite AFP.Numararea voturilor a ajuns la 98,4%, iar cifrele principalilor candidați…

- Candidatul aliantei de opozitie la alegerile prezidentiale din Turcia este un anti-Recep Tayyip Erdogan care viseaza sa fie salvatorul unei democratii afectate de 20 de ani de putere necontestata.

- Povestea de mai bine de doua decenii a negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeana iși poate schimba cursul odata cu alegerile prezidențiale din 14 mai. Asta doar daca Kemal Kilicdaroglu, candidatul Opoziției, il va invinge pe Recep Tayyip Erdogan, liderul autoritar care se confunda cu…

- Potrivit gsp.ro, UEFA ia tot mai serios in calcul sa mute ultimul act al Champions League din Turcia, din cauza alegerilor prezidențiale programate in aceasta duminica. Se teme de o revolta in masa. Alegerile prezidențiale programate duminica, 14 mai 2023, ar putea provoca conflicte intre taberele de…

- La 100 de ani de republica seculara, Turcia creata de Mustafa Kemal Ataturk va trece prin alegeri prezidentiale de importanta istorica. Recep Erdogan, care conduce tara de 20 de ani, a fost pe rand premier si sef de stat, are un contracandidat puternic in persoana lui Kemal Kilicdaroglu, un politician…

- In timp ce Turcia intra in maratonul electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, interesul presei internaționale pentru evoluțiile politice din țara crește. Recent, intr-un comentariu din publicația britanica Daily Mail s-a atras atenția asupra faptului ca sprijinul pentru președintele…