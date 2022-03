Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut Comisiei Europene sa-i deblocheze fondurile ce revin Ungariei in cadrul planului european de redresare post-pandemie, inclusiv partea de imprumuturi pe care pana in prezent nu intentiona sa o acceseze, transmite marti Reuters, relateaza Agerpres. Fii la…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures a anuntat, luni, efectuarea celei de-a treia prelevari de organe din acest an, premiera constand in faptul ca donatorul a fost o femeie de 84 de ani, internata in Sectia Clinica ATI, cel mai varstnic donator din Romania, potrivit Agerpres. Fii…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este „un act criminal si inacceptabil”. Vicepremierul sustine ca Romania nu are motive sa intre in panica si este de parere ca repozitionarea premierului Ungariei impotriva Rusiei, in conditiile in care este…

- Ungaria va desfasura trupe in apropierea frontierei ucrainene, partial ca pregatire pentru activitati umanitare, a anuntat marti ministrul ungar al apararii, Tibor Benko, in timp ce premierul ungar Viktor Orban l-a asigurat intr-o convorbire telefonica pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Grupul Garanti BBVA Romania, care reuneste banca Garanti BBVA, Garanti BBVA Credite de Consum si Garanti BBVA Leasing, a inregistrat un profit net consolidat de 166,1 milioane de lei in 2021, in crestere cu 55% fata de rezultatul din 2020, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul conservator al Ungariei majoreaza o serie de cheltuieli preelectorale, platind cel mai mare supliment de pensie la nivel national si oferind familiilor reduceri mari de impozite. Masurile fac parte dintr-un pachet mai mare de transferuri sociale si reduceri de taxe in valoare de peste 5 miliarde…

- O fabrica detinuta anterior de compania farma Pfizer a fost cumparata de o companie controlata de trei oameni de afaceri importanti. Compania Hexagon a achizitionat fabrica de medicamente Ferrosan, ultima detinuta in Romania de gigantul britanic GlaxoSmithKline (GSK). Anterior, britanicii cumparasera…

- Clubul CFR Cluj a anuntat, astazi, ca a ajuns la un acord cu FC Soci (Rusia) pentru transferul definitiv al atacantului croat Marko Dugandzic. „Bine ai venit, Marko Dugandzic! Cluburile CFR 1907 Cluj si FC Soci au ajuns la un acord privind transferul definitiv al atacantului Marko Dugandzic“, a anuntat…