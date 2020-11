Stiri pe aceeasi tema

- In urma procesarii celor 135 de procese verbale din 139, cele mai multe voturi venite din diaspora sint pentru candidata din partea PAS, Maia Sandu. Aceasta este urmata de Renato Usatii și Igor Dodon. Astfel, Maia Sandu a obținut 70% dintre voturi, Renato Usatii - 17,34, iar Igor Dodon - 3,65, transmite…

- Maia Sandu câștiga detașat alegerile pe Chișinau cu 45% din voturi, Igor Dodon obține doar 34%. Rezultele pe mun. Chișinau: SANDU MAIA 45.20% (130991) Loading... DODON IGOR 34.17% (99007) USATÎI RENATO 9.55%…

- La Chișinau, candidata din partea PAS, s-a bucurat de cele mai multe voturi. Astfel, dupa procesarea tuturor proceselor verbale și numararea a 289.789 dintre voturi, Maia Sandu a obținut cele mai multe voturi, fiind urmata de Igor Dodon. Diferența dintre cei doi candidați este de circa 11%.

- Pe 1 noiembrie, au avut loc alegerile prezidențiale din Moldova. In turul II al acestora s-au calificat Maia Sandu, lidera partidului PAS, și Igor Dodon, candidat independent. In capitala, de cele mai multe voturi s-a bucurat candidata partidului PAS; aceasta a obținut cele mai multe voturi in suburbiile…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Pana la aceasta ora, Comisia Electoral Centrala a analizat procesele verbale din 132 de secții de votare de peste hotare, ceea ce constituie 94,96%. © Sputnik / Mihai CarausRezultatele alegerilor in Moldova, 99,63%: diferența de 3% intre Sandu și DodonAstfel, cei…

- Candidatul PAS la alegerile prezidențiale, Maia Sandu a ieșit invingatoare in primul tur al scrutinului. Dupa numararea a 99,11% din numarul total al buletinelor de vot, Maia Sandu a acumulat 35,61% din numarul total de voturi. Președintele in exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, a adunat 33,01%…

- Candidatul independent la functia de presedinte, actualul sef de stat Igor Dodon, a declarat dupa inchiderea sectiilor de votare ca cetatenii care l-au votat nu vor regreta aceasta decizie. Totodata, Dodon le-a multumit tuturor cetatenilor care au participat la vot, subliniind ca acestia au dat dovada…

- Candidatul independent, Igor Dodon, și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la urne alaturi de soția sa, Galina Dodon. „Am votat pentru o țara puternica și stabila. Am votat pentru pastrarea stabilitații politice, dar și pentru echilibru intre partenrii noștri externi. Moldovenii trebuie sa se…