Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand, primarul in funcție al Sectorului 1, care isi disputa victoria in cursa electorala cu George Tuta, candidatul PSD-PNL, face noi acuzații de frauda, intr-o postare pe Facebook, miercuri, 12 iunie, și susține ca peste 1.000 de buletine de vot, in alb, de la Sectia 29,, „s-au evaporat”.„Au…

- Lucrarile de executie a metroului clujean au inceput, miercuri, 5 iunie, iar linia de metrou va deveni complet functionala in 2031, a anunțat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, informeaza Agerpres."Incep lucrarile la prima magistrala de metrou din afara Capitalei! Constructia…

- „Presedintele tradator s-a grabit sa promulge legea care aduce marea amnistie pentru evazionisti. Legea lui Ciolacu si Ciuca este o lege de zece ori mai rea decat ce a putut gandi Liviu Dragnea. Incepand de astazi, daca cineva face evaziune de pana intr-un milion de euro si este prins, da banii inapoi…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a afirmat, vineri, dupa promulgarea legii privind unele masuri pentru consolidarea capacitatii de combatere a evaziunii fiscale, ca presedintele Klaus Iohannis si liderii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, „au dat liber la hotie”. Potrivit lui Drula, „pentru…

- Marcel Ciolacu a prezentat pe Facebook noul candidat al PSD la Primaria Capitalei, pe Gabriela Firea, in timp ce Nicolae Ciuca a afirmat ca șansele lui Sebastian Burduja, susținut acum de PNL la funcția de edil al Bucureștiului, sunt date de profilul acestuia: ministru, tanar si educat.

- Candidatul AUR la Primaria Sectorului 1, Ioana Ramona Bruynseels, susține pe pagine sa de Facebook ca in Sectorul 1 banii exista, dar nu exista voința pentru a se face lucruri. ”Banii exista, sesizari ale cetațenilor au fost dar…daca voința nu e, nimic nu e.

- Liderul Uniunii Salvați Romania (USR), Catalin Drula, a anuntat vineri, 29 martie, ca inca nu a luat o decizie, insa exista o sansa foarte mare ca el sa fie candidatul Aliantei Dreapta Unita la alegerile prezidentiale din toamna acestui an, informeaza News.ro."Exista o sansa foarte mare pentru Dreapta…

- Catalin Cirstoiu, candidatul comun al Alianței PSD – PNL la Primaria Capitalei, spune ca el este convins ca bucureștenii iși doresc un primar „echilibrat care sa dea sanatate orasului” și nicidecum un edil precum Nicusor Dan. Cirstoiu afirma ca pe perioada campaniei electorale iși va lua concediu din…